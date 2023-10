Abbas bei Gipfel in Kairo: "Wir werden niemals gehen"

Bei der von Ägypten kurzfristig einberufenen Nahost-Konferenz haben arabische Länder die israelische Bombardierung des Gazastreifens scharf verurteilt. Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas erklärte, die Palästinenser ließen sich nicht aus ihrem Land vertreiben. Der jordanische König Abdullah II. sprach am Samstag von einem weltweiten Schweigen zu den israelischen Angriffen und forderte einen ausgewogeneren Ansatz im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern.

"Wir werden nicht gehen, wir werden nicht gehen", sagte Abbas vor den Staats- und Regierungschefs zahlreicher Länder. "Wir werden niemals gehen. Wir werden niemals unser Land verlassen. Wir werden aufrecht auf unserem Land stehen bis zum Ende", so Abbas. Das "wehrlose palästinensische Volk" müsse jetzt einen heftigen Krieg durchstehen. "Der Strudel der Gewalt erneuert sich ständig, weil es an Rechten für die Palästinenser mangelt und diese vernachlässigt werden", sagte Abbas.

Jordaniens König Abdullah II. kritisierte Israels Angriffe im Gazastreifen in einer wortgewaltigen Rede scharf. Das "unerbittliche Bombardement in Gaza" sei "auf jeder Ebene grausam und skrupellos", sagte Abdullah II. "Es ist eine kollektive Strafe für eine belagerte und hilflose Bevölkerung. Es ist ein eklatanter Bruch des humanitären Völkerrechts. Es ist ein Kriegsverbrechen."

Dabei übte Abdullah II. auch Kritik an der Weltgemeinschaft, die zum Konflikt schweige. "Je mehr die Krise an Grausamkeit gewinnt, desto weniger scheint es die Welt zu interessieren." Die Botschaft an die arabische Welt sei dabei klar: "Palästinensische Leben sind weniger wert als israelische. Unsere Leben sind weniger wert als die anderer."