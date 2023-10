Nahost-Gipfel in Kairo berät über Gaza-Krieg

Zwei Wochen nach Beginn des Gaza-Kriegs treffen sich am Samstag in Kairo auf Einladung Ägyptens zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Nahost-Region sowie Vertreter der UNO und EU. Zu dem "Gipfel für den Frieden" werden neben Staatschef Abdel Fattah al-Sisi unter anderem UNO-Generalsekretär António Guterres, Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas, Jordaniens König Abdullah II., EU-Ratspräsident Charles Michel sowie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwartet.

Die islamistische Hamas war am 7. Oktober mit Hunderten Terroristen in israelische Grenzorte eingedrungen und hatte ein Massaker mit 1.400 Todesopfern angerichtet. Gut 200 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, unter ihnen Ausländer. Seither bombardiert Israel Hamas-Stellungen im dicht besiedelten Gazastreifen, wo Hunderttausende Palästinenser in den Süden geflüchtet sind. Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen seit 7. Oktober ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza auf 4.137 gestiegen.