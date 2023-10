20 Lkw passieren Grenzübergang: Erste Hilfslieferungen im Gazastreifen eingetroffen

Für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen zählt im Krieg zwischen Israel und der Hamas jede Stunde. Die Menschen benötigen dringend Medizin, Wasser, Essen und mehr. Nun rollen einige Laster mit Hilfsgütern an.

Tel Aviv, Gaza – Zwei Wochen nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas sind erste Hilfslieferungen aus Ägypten im Gazastreifen angekommen. 20 Lastwagen des Ägyptischen Roten Halbmonds passierten am Samstag den Grenzübergang in Rafah. Sicherheitskreise und Vertreter des Ägyptischen Roten Halbmonds bestätigten den Beginn der Hilfslieferungen.

Das ägyptische Staatsfernsehen zeigte mehrere Lastwagen, die den Grenzübergang in Rafah passierten. Von palästinensischer Seite aus überquerten 36 leere Lastwagen den Grenzübergang in Richtung Ägypten, wo sie mit weiteren Hilfslieferungen beladen werden sollten.

Die Grenzöffnung zur Lieferung von humanitärer Hilfe war von US-Präsident Joe Biden vermittelt worden. Israel, das den Gazastreifen nach dem Großangriff der Hamas komplett abgeriegelt hatte, stimmte unter der Bedingung zu, dass zunächst 20 Lastwagen in den Gazastreifen fahren dürfen. Die Hilfsgüter dürfen demnach nur im Süden des Palästinensergebiets an Zivilisten verteilt werden und nicht in die Hände der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas fallen.

Wie lange die Grenze für Hilfslieferungen offen bleiben sollte, blieb zunächst unklar. Zuletzt hatten sich etwa 170 Lastwagen mit humanitären Versorgungsgütern auf ägyptischer Seite vor dem Übergang gestaut. Die Lkw seien bereit und auf „Stand-by", sagte eine Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Samstag in Kairo.

Auch Team aus Medizinern soll einfahren

Ein Team aus Medizinern sollte mit den Lastwagen ebenfalls in den Gazastreifen einfahren. Die Vorbereitungen zur Einfahrt seien zunächst gestoppt worden wegen neuer Luftangriffe Israels in den frühen Morgenstunden, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Rafah gilt als der einzige Weg, dringend benötigte Hilfe in den Gazastreifen zu bringen. Israel hatte einer Öffnung des Grenzübergangs für die Lieferung von Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten zugestimmt. Die Lkw und Krankenwagen waren bei einem Großaufgebot an Sicherheitskräften zur Grenze gefahren. Auf einigen steht geschrieben: „Für unser Volk in Palästina".

UN-Generalsekretär António Guterres hatte den Grenzübergang am Freitag auf ägyptischer Seite besucht und eine rasche Abfahrt für die Laster gefordert. Zwei Millionen Menschen im Gazastreifen würden „enorm leiden", weil ihnen unter anderem Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente fehlten. „Diese Lastwagen machen den Unterschied zwischen Leben und Tod für so viele Menschen im Gazastreifen." Israel verhängte nach Beginn des jüngsten Konflikts eine Blockade des Gazastreifens und riegelte die Küstenenklave damit faktisch ab.

Erste zwei Geiseln freigelassen

Knapp zwei Wochen nach der Entführung von mehr als 200 Menschen aus Israel hat die islamistische Hamas im Gazastreifen zwei der Geiseln freigelassen. Die israelische Regierung bestätigte die Freilassung der beiden Frauen am Freitagabend. Es handelt sich um Mutter und Tochter. Nach Angaben der US-Regierung sind die beiden Amerikanerinnen. Es sind die ersten Geiseln der Hamas in dem Konflikt, die frei kamen. US-Präsident Joe Biden begrüßte die Freilassung der Amerikanerinnen.

„Ich bin überglücklich, dass sie bald wieder mit ihrer Familie vereint sein werden, die von Angst gequält war", teilte Biden am Freitag in Washington mit. Biden bestätigte in seiner Mitteilung die US-amerikanische Nationalität der beiden Frauen. Medienberichten in den Vereinigten Staaten zufolge stammten sie aus Evanston, einem Vorort von Chicago. Ein Sprecher des israelischen Militärs sagte im US-Fernsehen, dass eine der beiden Doppelstaatsbürgerin sei und auch die israelische Staatsbürgerschaft habe.

Das Büro von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte mit, der israelische Verantwortliche für die Entführten und Vermissten, Brigadegeneral Gal Hirsch, habe die beiden Frauen an der Grenze des Gazastreifens in Empfang genommen. Die beiden seien danach zu einer Militärbasis im Zentrum des Landes gebracht worden, wo sie mit Familienangehörigen wiedervereint werden sollten.

Medien in Israel veröffentlichen in der Nacht ein erstes Foto der beiden auf israelischem Gebiet. Darauf sind die Frauen Hand in Hand mit Hirsch zu sehen. Drei bewaffnete Soldaten begleiten sie.

Die israelische Regierung bestätigte die Freilassung der zweier Frauen – Mutter und Tochter – am Freitagabend. © AFP/Government of Israel

Die Frauen, die aus dem Kibbuz Nahal Oz nahe der Grenze zum Gazastreifen entführt worden waren, befanden sich auf dem Weg zu einem Militärstützpunkt in Zentralisrael, wo ihre Familienangehörigen auf sie warteten, hieß es in einer Erklärung des Büros von Netanyahu. Der israelische Verantwortliche für die Entführten und Vermissten, Brigadegeneral Gal Hirsh, habe sie an der Grenze des Gazastreifens empfangen.

Die Frauen sind mit Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) nach Israel gebracht worden. „Die Freilassung der beiden Geiseln ist ein Hoffnungsschimmer", teilte IKRK-Chefin Mirjana Spoljaric am Freitagabend in Genf mit. Die Freilassung der beiden US-Amerikanerinnen wurde durch Vermittlung der Regierung von Katar ermöglicht, wie US-Außenminister Antony Blinken sagte. Biden bedankte sich bei Katar für die Bemühungen.

Der militärische Arm der Hamas hatte zuvor mitgeteilt, als „Reaktion auf die Bemühungen Katars zwei amerikanische Staatsbürger (eine Mutter und ihre Tochter) aus humanitären Gründen" freigelassen zu haben. Die Al-Kassam-Brigaden der Hamas wollten damit nach eigener Darstellung „dem amerikanischen Volk und der Welt beweisen, dass die Behauptungen von (US-Präsident Joe) Biden und seiner faschistischen Regierung falsch und unbegründet" seien.

Das katarische Außenministerium teilte mit, dass die Freilassung „nach vielen Tagen kontinuierlicher Kommunikation" erfolgt sei. Man hoffe, „alle zivile Geiseln" durch Dialog freizubekommen, sagte ein Sprecher.

Zahl der Toten steigt

Seit den Hamas-Angriffen bombardiert Israel Ziele im Gazastreifen. Dabei starben seit dem 7. Oktober nach jüngsten Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen 4137 Menschen, davon 70 Prozent Kinder und Frauen. Mehr als 1000 Menschen würden vermisst. Sie befänden sich vermutlich unter den Trümmern.

Derweil nimmt der Druck auf Israel zu, eine Bodenoffensive in der hermetisch abgeriegelten Küstenenklave aufzuschieben, um mehr Zeit für die Freilassung weiterer von der Hamas festgehaltenen Geiseln zu gewinnen, wie das Wall Street Journal berichtete. Israel wird an dem „Gipfel für den Frieden" in Ägypten, dem zahlreiche Staats- und Regierungschefs der Nahostregion sowie Vertreter der UN und auch Außenministerin Annalena Baerbock beiwohnen werden, nicht teilnehmen. Man sei nicht eingeladen und nehme auch nicht teil, so ein Sprecher. (APA/dpa/Reuters)