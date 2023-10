Nahost: Albtraum einer neuen Flüchtlingswelle

Dies birgt freilich das Risiko vieler ziviler Opfer gerade in einem extrem dicht besiedelten Gebiet, in dem sich die Hamas etwa in Schulen und Krankenhäusern verschanzt. Laut den Vereinten Nationen sind bereits rund eine Million Palästinenser nach der Aufforderung Israels vom nördlichen in den südlichen Teil des Gazastreifens geflohen. Und die UNO warnt vor einer humanitären Katastrophe im Küstenstreifen, im dem rund 2,3 Millionen Menschen leben.