Zwei Femizide: Frauen in Niederösterreich und Steiermark erschossen

Eine 47-Jährige ist in Wolfsberg im Schwarzautal offenbar von ihrem Ex-Mann (52) erschossen worden. Im niederösterreichischen Strasshof an der Nordbahn starb eine Frau ebenfalls durch Schüsse.

Wolfsberg im Schwarzautal, Strasshof an der Nordbahn – In der Südsteiermark ist es Samstagfrüh zu einer Bluttat gekommen. Eine 47-Jährige ist in Wolfsberg im Schwarzautal offenbar von ihrem Ex-Mann (52) erschossen worden. Der Mann verübte am mutmaßlichen Tatort Suizid. Die Frau war noch reanimiert worden, letztlich vergeblich, sagte ein Polizist der APA. Die Einsatzkräfte waren von der Tochter der 47-Jährigen alarmiert worden.

Auch in Niederösterreich ereignete sich am Samstag ein Femizid, der Täter stellte sich später selbst bei der Polizei.

📽️ Video | ORF-Analyse: Femizid in der Steiermark

In der Steirmark war es die Tochter der Frau, die die schlimme Entdeckung machen – sie fand zunächst die Leiche des 52-Jährigen und dann die schwer verletzte Mutter. Sie war im Nebenhaus bei Verwandten gewesen und ist nicht die leibliche Tochter des mutmaßlichen Schützen. Die 47-Jährige und ihr Ex-Mann hatten keine gemeinsamen Kinder gehabt. Die Tochter hatte sofort die Rettungskräfte verständigt, die ihrerseits die Polizei alarmierten.

Motiv noch unklar

Über das Motiv gab es vorerst keine Angaben, hierzu werden noch Ermittlungen geführt. Die Getötete war seit einigen Monaten von dem 52-Jährigen geschieden, er selbst hatte nicht weit weg in einer anderen Ortschaft gewohnt. Zum Haus im südsteirischen Bezirk Leibnitz war er mit seinem Auto gekommen, die Tat dürfte zwischen 7 und 7.30 Uhr verübt worden, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Bei der Schusswaffe soll es sich um eine Schrotflinte handeln, diese hatte der Mann legal besessen. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlung und war am Vormittag noch am Tatort, ebenso wie die Spurensicherung. Die Tochter wurde vom Kriseninterventionsteam betreut. Für die Ermittlungen wurde ein Sachverständiger für Schusswaffen und Ballistik hinzugezogen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der beiden Leichname an.

Täter stellte sich in Niederösterreich selbst

In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag eine Frau erschossen worden. Der mutmaßliche Schütze hat sich danach selbst der Polizei gestellt und wurde festgenommen, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Nachmittag zur APA. Die Tat wurde kurz nach 13.30 Uhr verübt. Details zum Alter der beiden und in welcher Beziehung Opfer und Täter standen, waren noch nicht bekannt.

Die Frau wurde vor einem Haus mit einer Faustfeuerwaffe angeschossen und starb wenig später an Ort und Stelle, wie die Sprecherin erklärte. Der Verdächtige dürfte die Tat gestanden haben und konnte von Beamten der Polizeiinspektion Deutsch Wagram widerstandslos festgenommen werden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die weiteren Ermittlungen. Zum Tatmotiv lagen noch keine Informationen vor.

Der Tatort lag direkt an der Hauptstraße in Strasshof, kurz nach der Ortseinfahrt bei Einfamilienhäusern. Die Polizei hatte die Gegend danach großräumig abgesperrt. Die Ermittler machten sich im Laufe des Nachmittags noch ein Bild von der Situation.

Erst vor zehn Tagen waren zwei Tote im südsteirischen Wagna nach einem Familienstreit zu beklagen gewesen: Ein Sohn hatte seinen Vater erstochen und sich danach mit seiner Faustfeuerwaffe erschossen. Und Ende August war ein Femizid entdeckt worden: Ein Mann hatte nahe des oststeirischen Fürstenfeld seine Lebensgefährtin erstochen und sich dann bei der Garage des Wohnhauses mit einer Schusswaffe getötet. (APA)

