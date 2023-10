Bayer verlor Roundup-Rechtsstreit: 1,25 Mio. Dollar für Krebskranken

Leverkusen, New York – Die Bayer AG hat in den USA einen Rechtsstreit rund um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup verloren. Das Unternehmen muss 1,25 Millionen Dollar (1,18 Mio. Euro) an Kläger John Durnell zahlen. Er wirft dem Agrar- und Pharmakonzern vor, durch den Kontakt mit dem Unkrautvernichter Roundup an Krebs erkrankt zu sein. Bayer will Berufung einlegen gegen das Urteil.