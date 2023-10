Das gilt bei schulautonomen Tagen oder Freistellung von Schülern

Seit dem Schuljahr 2020/21 gibt es österreichweit flächendeckend für alle Schulen Herbstferien, die jährlich in der Zeit vom 27. bis einschließlich 31. Oktober stattfinden.

Wenn Schulen aus Tourismusregionen bei der Bildungsdirektion um so genannte „Sonderferien“ im Frühjahr ansuchen und genehmigt erhalten, muss der dadurch entfallende Unterricht an Tagen, die für die anderen Schulen schulfrei sind, eingebracht werden, z.B. in den Osterferien von Montag bis Mittwoch.