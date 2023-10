Schloss Versailles musste erneut wegen Bombendrohung evakuiert werden

Versailles – Wegen einer Bombendrohung ist das Schloss Versailles am Samstag erneut evakuiert worden. Nach Abschluss der Sicherheitsüberprüfungen konnte es am Nachmittag wieder geöffnet werden, teilte die Touristenattraktion bei Paris mit. Es handelte sich um die sechste Schließung des Schlosses innerhalb von sieben Tagen wegen einer Drohung. Obwohl bereits ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, halten die Drohungen an.