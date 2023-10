Sturm verwüstete Wildpark in Feldkirch, Freiwillige kamen zum Aufräumen

Rund 30 Freiwillige packten am Samstag mit an, um schwere Schäden im Wildpark Feldkirch zu beseitigen. Der Sturm hatte zahlreiche Gehege zerstört.

Feldkirch – Der Wildpark hoch über Feldkirch hat beim Föhnsturm am Freitag heftig Schlagseite abbekommen. Zum Glück blieben die Tiere unverletzt – allerdings wurden Zäune, Tore und Dächer beschädigt. Betroffen waren unter anderem Gehege von Luchs, Wolf, Rehwild und den Eseln.

Aufgrund der schweren Schäden veröffentlichte die Tierparkleitung einen Hilferuf auf Facebook, weil die Mitarbeiter alleine mit der Beseitigung der vielen Schäden überfordert waren. Laut Medienberichten folgten rund 30 Freiwillige diesem Aufruf und packten mit an, um die Reparaturen so schnell wie möglich zu beseitigen. Während der Dauer der Arbeiten musste der Park am Samstag gesperrt bleiben.