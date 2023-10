Österreichischer Alpenverein bekommt mit Gerald Dunkel-Schwarzenberger neuen Präsident

Nach 31 Jahren im Präsidium übergibt Andreas Ermacora sein Amt an Gerald Dunkel-Schwarzenberger. Am 1. Jänner erfolgt die Staffelübergabe. Ermacora wurde für seine Dienste von Bundesminister Rauch mit der höchsten Auszeichnung der Republik geehrt.

Rankweil – Am Samstag gab der Österreichische Alpenverein in einer Aussendung bekannt, dass der langjährige Präsident Andreas Ermacora sein Amt mit 1. Jänner 2024 zurücklegen wird. Sein Nachfolger wird ab diesem Tag der studierte Umweltökonom Gerald Dunkel-Schwarzenberger, seit 2008 Vizepräsident des Österreichischen Alpenvereins, langjähriger Bundesjugendleiter und Tourenführer.

Als höchste Auszeichnung der Republik wurde Ermacora im Rahmen der Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins in Rankweil von Bundesminister Rauch das Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen.

31 Jahre lang war Ermacora Mitglied des Präsidiums, davon zehn Jahre lang als ehrenamtlicher Präsident „Aus ein paar Sitzungen am Anfang wurden im Laufe der Zeit durchschnittlich 400 bis 500 Stunden pro Jahr, und das fast nebenbei: Besprechungen und Telefonate, Termine mit Politikern, unzählige Besuche bei den Sektionen“, blickt Andreas Ermacora zurück. Knapp 300 Sitzungen und 30 Generalversammlungen später geht Ermacora in den Präsidentenruhestand.

In seiner Ära hat sich die Zahl der Mitglieder mehr als verdreifacht, von 227.000 (31.12.1991) auf 725.000 (31.12.2022). Ermacora erklärt das so: „Es ist uns gelungen, ein riesiges Angebot für den Einzelnen zu schaffen, verbunden mit einem moderaten Mitgliedsbeitrag. Die Publikationen, die Hüttenermäßigungen, die Versicherung, die Alpenvereinsjugend, die Kurse. Nicht zuletzt das Standing des Vereins als große Naturschutzorganisation hat zu einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung geführt.“