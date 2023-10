Israels Armee meldet Tötung weiterer Hamas-Terroristen

Tel Aviv, Gaza – Das israelische Militär hat bei Bombenangriffen im Gazastreifen nach eigenen Angaben weitere Terroristen der islamistischen Hamas getötet. Wie die Armee Sonntagfrüh auf Telegram mitteilte, kam am Vortag unter anderem ein Mitglied der Hamas-Sturmeinheit „Nuchba“ („Elite“) bei den Angriffen ums Leben. „Nuchba“-Terroristen gehörten zu den Kräften, die das Eindringen nach Israel am 7. Oktober anführten. Seit dem Terroranschlag sind in Israel mehr als 1400 Tote zu beklagen.

Wie die israelische Armee mitteilte, liegt die Zahl der Geiseln im Gazastreifen bei mindestens 212. Dies sei die Zahl der Familien, die bisher informiert worden seien, bestätigte ein Militärsprecher am Sonntag. Zwei Geiseln waren am Freitag freigelassen worden.

Außerdem verstärkte Israel seine Warnhinweise an die weiterhin in Nord-Gaza ausharrende Bevölkerung: Den Bewohnern wurde per Flugblatt und Audio-Botschaft auf dem Handy mitgeteilt, dass sie als Sympathisanten einer „terroristischen Organisation“ angesehen werden könnten, falls sie sich nicht zur Flucht in den Süden des Küstenstreifens aufmachten.