Neuer Migranten-Rekord auf den Kanaren

Immer mehr Flüchtlingsboote kommen auf den Kanaren Inseln an. Über 1.000 Migranten erreichten am Samstag an einem einzigen Tag die zu Spanien gehörenden Inseln. Allein auf Hierro trafen 783 Menschen auf einem Holzboot ein, wie das Rote Kreuz am Wochenende mitteilte. Dies stellt einen neuen Rekord für die Anzahl der Ankünfte in einem Boot dar.