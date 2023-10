Bei Wahl in der Schweiz zeichnet sich Rechtsruck ab

Bei der Parlamentswahl in der Schweiz am Sonntag zeichnet sich Hochrechnungen zufolge ein Rechtsruck ab. Die schon seit mehr als 20 Jahren wählerstärkste Rechtsaußen-Partei SVP legte nach einer Hochrechnung der Zeitung "NZZ" landesweit noch stärker als in Umfragen erwartet zu - um mehr als vier Prozentpunkte und könnte damit auf rund 30 Prozent der Stimmen kommen. Die Grünen büßten nach der Hochrechnung etwa im gleichen Umfang ein.