Viele Familien fühlen sich mit dem Pflegefall alleingelassen

Insgesamt 60 Spitalsbetten werden derzeit allein an der Innsbrucker Klinik von so genannten „Langliegern“ belegt. Auch wenn das Entlassungsmanagement hilft, wo es kann, nimmt die Zahl überforderter Familien von zu pflegenden Angehörigen zu.

Innsbruck – Zuerst die gute Nachricht: In Tirol hat sich in den letzten Jahren etwas getan, wenn es um die Unterstützung pflegender Angehöriger geht. So hat sich das Versorgungsprogramm Care-Management binnen fünf Jahren vom Pilotprojekt zum fixen Versorgungsprogramm entwickelt. Nun stehen für alle TirolerInnen in jedem Bezirk Anlaufstellen zur Verfügung, die helfen, wenn es darum geht, wie man die Situation mit einem zu pflegenden Angehörigen am besten schafft.