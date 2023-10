72 Stunden waren Jugendliche mit viel Nächstenliebe im Einsatz

Nassereith, Innsbruck – 72 Stunden ohne Kompromiss nennt sich die größte Jugendsozialaktion in Österreich. Dem Aufruf folgten auch zahlreiche Tiroler Jugendliche, so auch in Nassereith. Hier freute sich ein Jugend-Rotkreuz-Team zunächst darauf, die triste Betonmauer des örtlichen Seniorenheims zu verschönern.