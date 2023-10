Das letzte Pflänzchen am Wegesrand: 600 Arten sind in Tirol gefährdet

Konrad Pagitz: Gerade in Tallagen sind heute viele Pflanzen nicht mehr zu finden, die es noch vor 25 Jahren, als die letzte Rote Liste erstellt wurde, gab. Ein Beispiel für eine fast ausgestorbene Art ist der Steppenbergfenchel, den wir hier im Botanischen Garten nachkultivieren. Im Freiland wurden in den vergangenen vier Jahren in Tirol nur vier Pflänzchen gefunden – in diesem Jahr überhaupt nur eine, und die wächst noch dazu am Rand eines beliebten Wanderwegs.