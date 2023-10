Zwei Verletzte bei Unfall in Pettneu: E-Bike-Fahrer stieß mit Fußgänger zusammen

Pettneu am Arlberg – Ein Unfall forderte am späten Freitagabend in Pettneu am Arlberg zwei Verletzte. Ein 21-Jähriger fuhr gegen 23.15 Uhr mit seinem E-Bike auf der Gemeindestraße in Richtung Fußballplatz. Zur gleichen Zeit war ein 49-Jähriger zu Fuß in entgegengesetzte Richtung unterwegs.