Die Jungen Pseirer zu Gast in „Hubsis Welt“

Obsteig – Im Bio-Wellnesshotel Holzleiten in Obsteig wurde im September die neue Staffel der Sendereihe „Hubsis Musigwelt“ für StimmungsgartenTV aufgezeichnet. Große Stars und Newcomer der Szene gaben sich da für einige Tage die Klinke in die Hand.

Am vergangenen Montag waren die Überflieger vom Voxxclub zu Gast bei Moderator Hubsi Trenkwalder, und morgen Montag sind ab 20 Uhr Die Jungen Pseirer im Einsatz. Genauer gesagt deren junge Sängerin Sonja Lang aus St. Martin im Passeier, die mit ihrem Bruder Andreas und Akkordeonist David Ennemoser seit 2010 musikalisch erfolgreich unterwegs ist.

Mit im Gepäck hat Sonja auch ihr aktuelles Album „Die Berge, my Steirische und Du“. Der gleichnamige Titelsong hält sich ja seit einigen Wochen auch erfolgreich in der TT-Hitparade und schafft es in der aktuellen Wertung schon auf den vierten Platz. (hubs)