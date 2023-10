„Team 5ünf“ versucht sich an großen „Boygroup-Hits“

München – Klassischer Boygroup-Sound meets Popschlager-Zeitgeist: Mit dieser lässigen Kombination konnte Team 5ünf die Charts zuletzt gleich mehrfach erobern – und steht nun fürs nächste Kapitel in den Startlöchern! Das neue Album „Für die Ewigkeit“ erschien am vergangenen Freitag.

Dieses Mal verneigen sie sich unter anderem vor den Backstreet Boys, Worlds Apart, Boyzone & Co. – natürlich mit deutschen Texten – und präsentieren obendrein noch ein paar exklusive Kompositionen, an denen Gründungsmitglied Jay Khan auch als Komponist mitgewirkt hat.

Der Titelsong des Albums basiert auf dem Soul-Klassiker „Everlasting Love“, den die englische Boygroup Worlds Apart schon Anfang der Neunziger ins Boygroup-Klanguniversum überführt hatte. Mit „As long as you love me“ überführen sie noch einen weiteren Klassiker der Backstreet Boys in die Jetzt-Zeit, und mit „Wundervoll“ („What Makes You Beautiful“ von One Direction) einen etwas jüngeren Boygroup-Klassiker.