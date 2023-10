Schweden-Star Forsberg nach Anschlag-Nacht von Brüssel: „Kein einfacher Abend“

Darmstadt - Schwedens Fußball-Star Emil Forsberg hat die Anschlag-Nacht von Brüssel als "Schock" bezeichnet. Der Legionär von RB Leipzig und sein belgischer Clubkollege Lois Openda waren dabei, als am Montag das EM-Quali-Spiel der beiden Länder nach einem Attentat auf schwedische Fans abgebrochen worden war. "Es war kein einfacher Abend für alle Beteiligten", sagte Forsberg der "Bild". "Die gesamte Welt ist in keiner einfachen Situation, meine Gedanken sind einfach nur bei den Menschen."

Ein Attentäter hatte in Brüssel zwei schwedische Anhänger erschossen. Die islamistische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Das Spiel in Österreichs Quali-Gruppe wurde nach der Halbzeit beim Stand von 1:1 nicht wieder angepfiffen und am Donnerstag mit diesem Ergebnis gewertet. "Wir haben uns in der Kabine 'safe' gefühlt, da alles mitbekommen, was passiert ist und dann einfach nur gewartet und gehofft, dass die den Typen fangen", sagte Forsberg.