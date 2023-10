Salman Rushdie mit Friedenspreis ausgezeichnet

Frankfurt am Main – Für Daniel Kehlmann ist Salman Rushdie „der vielleicht wichtigste Verteidiger der Freiheit von Kunst und Rede in unserer Zeit“. Der österreichisch-deutsche Autor (zuletzt: „Lichtspiel“) hielt am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche die Laudatio auf den britisch-indischen Schriftsteller, der mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde.