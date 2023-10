Hotel-Visionen zum Abheben: Bozner Architekt über die Abschaffung von Trends

Was wollen Hotel-Gäste? Worauf kann man in der Hotellerie verzichten? Der Bozner Architekt Christian Rottensteiner über die Abschaffung von Trends und den Mut zur Authentizität.

Wer im „Hub of Huts“ nach oben will, muss zweimal hinschauen. Mit dem neu gebauten Wellnessbereich des Hotels Hubertus in Olang in Südtirol haben sich die Architekten vom Bozner Architekturbüro NOA einen Trick erlaubt. „Wir haben hier mit den optischen Wahrnehmungen experimentiert“, beschreibt NOA-Architekt Christian Rottensteiner das Objekt. Die schwebend anmutende Würfel-Mixtur hat nach oben und unten weisende Dächer und wirkt dadurch wie eine utopische Fantasie.