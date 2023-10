Rechtsruck bei Wahl in der Schweiz: SVP gewinnt, Grüne sacken ab

Laut Hochrechnungen kommt die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei auf 29 Prozent. Deutlich schlechter als zuletzt schnitten die Grünen ab, die Sozialdemokraten legten zu.

Bern – Bei den Parlamentswahlen in der Schweiz hat die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei (SVP) ihre Vormachtstellung voraussichtlich ausgebaut. Die Partei, die die Zuwanderung begrenzen will, kommt Hochrechnungen des Schweizer Fernsehens zufolge auf einen Anteil von 29,0 Prozent. Die letzten Wahllokale hatten am Sonntag um 12.00 Uhr geschlossen.

Den Zahlen zufolge konnte die SVP die Einbußen der vergangenen Wahlen zum Nationalrat praktisch wettmachen. Damals kam die vom Milliardär Christoph Blocher geprägte Partei auf 25,6 Prozent. Deutlich schlechter als zuletzt schnitten den Hochrechnungen zufolge die Grünen ab. Nach rekordhohen 13,2 Prozent in der stark von der Klimadiskussion geprägten Wahl 2019 sackte ihr Anteil nun auf 9,1 Prozent ab.

Zwischen den Polen SVP und Grüne könnten die Sozialdemokraten (SP) erstmals seit 2003 wieder leicht zulegen auf gut 17 Prozent. Die liberale FDP und die christliche Partei "Mitte" dürften jeweils bei rund 14 bis 15 Prozent landen. Insgesamt dürfte sich die große Kammer des Schweizer Parlaments leicht nach rechts bewegen.

Wahlbeteiligung bei 46,5 Prozent

Der Einfluss der Wahlen auf die politischen Entscheide in den kommenden Jahren stufen Experten als gering ein. So werden wohl die Anteile der Parteien in der siebenköpfigen Koalitionsregierung bei den Wahlen durch das Parlament im Dezember nicht angetastet.

Bedeutender als die Wahlen sind für die Politik in der Schweiz die vierteljährlichen Volksabstimmungen zu Sachthemen, die den Handlungsspielraum von Regierung und Parlament beschränken. Dies schlägt sich auch in der Wahlbeteiligung nieder. Nur gerade 46,5 Prozent der Stimmberechtigten gingen den Hochrechnungen zufolge am Sonntag an die Urne.

Das Amtliche Endergebnis dürfte erst gegen Mitternacht vorliegen. Große Verschiebungen wurden aber nicht mehr erwartet. (APA/Reuters)