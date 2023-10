Gartenhütte bei Abriss eingestürzt: Ehepaar in Münster schwer verletzt

Als das Ehepaar mit Abrissarbeiten beschäftigt war, stürzte das Holzgebäude in sich zusammen und begrub die beiden.

Münster – Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Sonntagnachmittag in Münster. Ein Ehepaar wollte die neben ihrem Wohnhaus aufgestellte Gartenhütte abreißen, als diese während des Ausnagelns von Brettern gegen 13.55 Uhr in sich zusammenstürzte.