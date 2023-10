Verstappen landete beim 50er in Austin auf Platz 1, Hamilton später disqualifiziert

Für den Niederländer Verstappen war es der 15. Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr. Hamilton wurde wegen eines nicht regelkonformen Unterbodens disqualifiziert. Deshalb wurde auch Charles Leclerc, zunächst Sechster, aus der Ergebnisliste gestrichen.

Austin (Texas) – Max Verstappen hat am Sonntag in Austin seinen 50. Formel-1-Sieg unter Dach und Fach gebracht. Der Weltmeister im Red Bull vollendete eine Aufholjagd von Startplatz sechs mit dem optimalen Ergebnis. Lewis Hamilton im Mercedes, zunächst auf dem zweiten Platz, wurde später disqualifiziert. So rückte McLaren-Pilot Lando Norris vom dritten auf den zweiten Platz vor. Dritter ist nun Ferrari-Pilot Carlos Sainz.

Für den Niederländer Verstappen war es der 15. Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr. So viele Rennen hat davor nur er selbst innerhalb einer Saison gewonnen, das war im Vorjahr. Mehr Siege als der 26-Jährige haben aktuell nur vier Großmeister der Formel 1 geschafft. Hamilton (103) liegt in der ewigen Bestenliste vor Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) und Alain Prost (51). Es war der dritte Austin-Sieg von Verstappen en suite.

"Man konnte sehen, dass es am Ende wirklich knapp war. Es ist unglaublich, meinen 50. Grand Prix hier zu gewinnen. Ich bin natürlich sehr stolz und wir werden weiter versuchen, noch mehr zu erreichen", sagte Verstappen im Anschluss. Während seiner Siegesfahrt hatte der dreimalige Champion mehrmals Probleme mit seinen Bremsen moniert, die sich aber nicht entscheidend auswirkten.

Unterboden nicht regelkonform

Als Grund für die Disqualifizierung Hamiltons nannten die Rennkommissare am Sonntag einen nicht regelkonformen Unterboden am Mercedes des Briten. Mercedes hatte zuvor den Regelverstoß an Hamiltons Auto eingeräumt. Als Grund nannte das Team die Auswirkungen der sehr buckligen Strecke auf den Unterboden sowie die fehlende Zeit, den Rennwagen nach dem Sprint am Samstag neu einzustellen und zu prüfen. Die Rennkommissare blieben aber hart und verwiesen darauf, dass es die Pflicht jedes Teams sei, für die Einhaltung der Bestimmungen zu sorgen.

Hamilton hatte den Sieg beim Grand Prix der USA nur knapp verpasst. Nach einem packenden Dreikampf mit Verstappen und Norris kam er mit 2,2 Sekunden Rückstand hinter dem Red-Bull-Piloten ins Ziel. Auch Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, der Sechster geworden war, wurde wegen einer regelwidrigen Bodenplatte aus der Ergebnisliste gestrichen. Durch die beiden Disqualifikationen rückte Haas-Pilot Nico Hülkenberg von Rang 13 auf Rang 11, bleibt damit aber trotzdem ohne WM-Punkt.

Lewis Hamilton wurde wegen eines nicht regelkonformen Unterbodens disqualifiziert. © CHANDAN KHANNA

Starkes Manöver in Runde 28

"Wir haben die Bremsbeläge gewechselt, das ist normal eine Routinearbeit", erklärte Red-Bull-Berater Helmut Marko auf ServusTV. "Schon nach wenigen Runden hat Max kundgetan, dass die Bremsen ungleichmäßig ziehen, einmal vorne blockierend, dann hinten blockierend. Mit diesem Handicap 50 Runden zu fahren, war schwierig." Hamilton sei "sensationell gefahren", merkte der Steirer an. Verstappen habe "Gott sei Dank keinen Fehler gemacht".

Den Start des Rennens hatte allerdings Norris vom zweiten Platz weg gewonnen. Der Brite stach vor Charles Leclerc und Carlos Sainz in die ersten Kurven. Hamilton war zunächst Vierter vor Verstappen, die zwei überholten aber jeweils das Ferrari-Duo und schoben sich zwei Positionen nach vorne. Als schnellster Mann auf der Strecke sah Hamilton dann Norris und Verstappen durch Boxenstopps zurückfallen. Nach seinem eigenen, nicht idealen Stopp war der Brite jedoch nur noch Dritter hinter den beiden und musste sich erst wieder herankämpfen.

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Um die Halbzeit des Rennens hatte Verstappen den Rückstand auf Norris auf unter eine Sekunde gedrückt. In der 28. Runde packte der Weltmeister ein starkes Manöver aus und quetschte sich auf der Bremse an seinem jüngeren Herausforderer vorbei. In der Folge fuhr er sich drei Sekunden Vorsprung heraus. Norris bog nach der 34. Runde ein zweites Mal an die Box, Verstappen reagierte sofort und blieb nach dem zweiten Stopp eine Runde später knapp vor dem McLaren.

Norris wegen Hamiltons Disqualifikation Zweiter

Während sich Verstappen dem nächsten Sieg annäherte, musste Norris gegen den verbissen kämpfenden Hamilton seinen zweiten Platz verteidigen. Das schaffte er nicht, sieben Runden vor Schluss zog Hamilton vorbei. Norris wurde wegen dessen Disqualifikation trotzdem Zweiter. Hinter Sainz belegte Verstappens Teamkollege Sergio Perez nun den vierten Platz. Leclerc wurde zunächst Sechster. Wegen den beiden Disqualifizierungen avancierte George Russell im zweiten Mercedes vom siebenten auf den fünften Rang.

Hamilton landete zunächst auf dem zweiten Platz. © JIM WATSON

Hamilton gratulierte dem Sieger-Rennstall Red Bull. "Sie haben einen unglaublichen Job gemacht und waren das ganze Jahr über fehlerfrei. Mein Team hat einen fantastischen Job gemacht, um das Upgrade hierher zu bringen. Wir haben gekämpft und sind wirklich glücklich über dieses Ergebnis", meinte der siebenmalige Weltmeister.