Bremsen versagten: 51-Jähriger stürzte in Wattens mit Auto 300 Meter ab

Wattens – Montagfrüh gegen 9 Uhr stürzte am Vögelsberg in Wattens ein Auto rund 300 Meter über einen steilen Abhang. Der 51-jährige Lenker des Geländefahrzeugs wurde laut Polizei im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Der Mann befand sich alleine im Unfallfahrzeug.