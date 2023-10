Bewährtes Programm am Nationalfeiertag in Wien trotz erhöhter Terrorwarnstufe

Der Nationalfeiertag steht heuer in Wien ganz im Zeichen der Sicherheit: Sowohl bei der Leistungsschau des Bundesheers als auch beim Tag der Polizei und beim Fest der Stadt Wien steht das Thema Sicherheit im Fokus.

Wien – Der Nationalfeiertag am 26. Oktober bietet auch heuer wieder die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Republik zu blicken. Etwa können Interessierte die Amtsräumlichkeiten des Bundespräsidenten, die Räumlichkeiten im Bundeskanzleramt oder das Hohe Haus am Ring besuchen. Am Wiener Heldenplatz marschiert das Bundesheer zu seiner Leistungsschau auf. Trotz erhöhter Terrorwarnstufe laufen die Feierlichkeiten weitgehend ungetrübt wie gehabt ab.

Aus dem Innenministerium heißt es dazu, dass die Veranstaltung im aktuellen Kontext der erhöhten Terrorwarnstufe analysiert werde und etwaige Maßnahmen abgeleitet würden. Diese könnten aber aus einsatztaktischen Gründen nicht kommuniziert werden. Konkrete Anschlagsgefahr gibt es laut Regierung aktuell nicht. Sollte es die Lage erfordern, würden die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen erhöht und verschärft, so Tanner. Der Wiener Militärkommandant Kurt Wagner wies zudem darauf hin, keine Rucksäcke, Regenschirme oder gefährliche Gegenstände mitzubringen.

📅 Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz

Der Nationalfeiertag beginnt daher traditionell mit dem Gedenken an die Gefallenen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und anschließend die Bundesregierung legen bei der Krypta am Heldenplatz Kränze nieder.

📽️ Video | Bundesheer-Leistungsschau wieder mit Großaufgebot

Nach einem Überflug der Eurofighter folgt die Angelobung der rund 1000 Rekruten und Rekrutinnen. Wie alle Jahre präsentiert das Österreichische Bundesheer am Nationalfeiertag am Heldenplatz sowie an verschiedenen Plätzen in der Wiener Innenstadt sein vielfältiges Aufgabenspektrum. Eine Besonderheit ist heuer etwa die "Wienpremiere" des neuen "Leonardo"-Hubschraubers AW169. Neben dem "Leonardo" werden auch beinahe alle gepanzerten Fahrzeuge von Leopard bis zum Ulan und ein 1:1-Modell des Eurofighters zu sehen sein. Als weiteres Highlight gibt es einen Flugsimulator. Den Schlusspunkt bilden der Abflug der Hubschrauber, der Abmarsch der Panzerkolonne und ein Zapfenstreich.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner will mit der Leistungsschau auch zeigen, dass das Bundesheer ein attaktiver Arbeitgeber ist. © IMAGO/SEPA.Media

📅 Handschütteln in der Präsidentschaftskanzlei

In der Präsidentschaftskanzlei beginnt wegen des großen Interesses der letzten Jahre der Tag der offenen Tür diesmal bereits um 10 Uhr. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer werden die Gäste vor der Hofburg am Ballhausplatz begrüßen und die Türen öffnen. Danach werden die Besucher von Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten Fachbereichen der Präsidentschaftskanzlei auf Erkundungstouren begleitet und haben die Möglichkeit, die Amts- und Repräsentationsräumlichkeiten des Staatsoberhauptes kennenzulernen. Am Abend hält der Bundespräsident dann im ORF eine Rede.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Morgen den Kranz zum Gedenken an die Gefallenen am Heldenplatz niederlegen, bevor er später die Türen zur Präsidentschaftskanzlei öffnet. © APA/FLORIAN WIESER

📅 Dem Kanzler über die Schulter schauen

Gegenüber der Präsidentschaftskanzlei, im Kanzleramt, können Besucher von 12 bis 17 Uhr die Repräsentationsräumlichkeiten besichtigen. Bundeskanzler Karl Nehammer, die Kanzleramtsministerinnen Karoline Edtstadler und Susanne Raab sowie Staatssekretärin Claudia Plakolm (alle ÖVP) werden den Besuchergruppen zeitweise für ein Meet & Greet zur Verfügung stehen.

📅 Offene Tür zum Parlament

Auch das neu sanierte Parlamentsgebäude öffnet von 10 bis 16 Uhr seine Pforten für einen Blick hinter die Kulissen. Besucher können an einem rund einstündigen, geführten Rundgang teilnehmen und dabei die Sitzungssäle des National- und Bundesrats sowie das "Plenarium" unter der neu errichteten Glaskuppel erkunden. Als besonderen Höhepunkt können heuer auch die sonst für die Öffentlichkeit unzugänglichen Ausschusslokale besichtigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit den Präsidenten bzw. Präsidentinnen von National- und Bundesrat sowie Mandatarinnen und Mandataren aller Parlamentsfraktionen auszutauschen. Wegen des erwarteten Andrangs sollen sich Besucher im Voraus online für ihren geführten Rundgang durch das Hohe Haus anmelden.

Das österreichische Parlament öffnet ebenfalls für Besucher seine Tore. © GEORG HOCHMUTH

📅 Wie arbeitet der Verfassungsgerichtshof?

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) ist am Nationalfeiertag von 11 bis 15 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Besucher bekommen die Gelegenheit, das Gebäude und die Arbeitsweise des VfGH kennenzulernen und sich mit Präsident Christoph Grabenwarter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses auszutauschen. Auch der Amtsraum des Präsidenten kann besichtigt werden.

📅 Polizei präsentiert sich am Minoritenplatz

Am Minoritenplatz findet der Tag der Polizei statt. Ab 10 Uhr werden vor dem Innenministerium die Tätigkeitsbereiche der Polizei präsentiert. Neben Gesprächen mit Mitarbeitern des Ressorts findet um 12 Uhr eine Leistungsschau der Polizeimotorräder statt, ab 13 Uhr spielt die Polizeimusik auf, anschließend hat die Polizeidiensthunde-Einheit ihren Auftritt. Ab 15 Uhr zeigt sich die Polizei laut Innenministerium hautnah im Einsatz. Auch ein Gewinnspiel ist geplant.

📅 Sicherheitsfest am Rathausplatz

Am Rathausplatz findet das Sicherheitsfest der Stadt Wien statt. Von 9 bis 17 Uhr geben dort die Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen Einblicke in ihre oft gefährliche Arbeit. Zu besichtigen gibt es am Rathausplatz topmoderne Einsatzfahrzeuge, den beeindruckenden Notarzthubschrauber C9 und eine Vielzahl an interessanten Ausrüstungsgegenstände. Außerdem sind auch Hundeführer der Polizei und der Rettung mit ihren Vierbeinigen Begleitern vor Ort. (APA/TT.com)

Vor dem Wiener Rathaus findet am Nationalfeiertag das Sicherheitsfest der Stadt statt. © ROLAND SCHLAGER