Interesse an Eiskanal-Bewerben 2026: Deutschland will Igls ausstechen

Berchtesgaden – Deutschland spekuliert mit einer Austragung der Eiskanal-Bewerbe bei den Olympischen Spielen 2026. Wie der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Montag mitteilte, habe das deutsche Olympische Komitee (DOSB) in Abstimmung mit dem BSD "diesbezüglich eine Anfrage mit Interessensbekundung an die Inhalte der Ausschreibung an das Olympische Komitee Italiens gerichtet". Dies sei aber nicht gleichbedeutend mit einer offiziellen Bewerbung, wurde betont.