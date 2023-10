Joggerin in Oberösterreich tot gebissen: Obduktion von Hund unauffällig

Nach der tödlichen Hundeattacke in der oberösterreichischen Gemeinde Naarn liegt jetzt das Obduktionsergebnis des eingeschläferten Rüden vor. Der Obduktionsbericht war unauffällig, der Rüde also gesund.

Naarn im Machland – Drei Wochen nach einer Hundeattacke in der oberösterreichischen Gemeinde Naarn (Bezirk Perg), bei der eine 60-jährige Joggerin tot gebissen wurde, ist am Montag das Obduktionsergebnis des eingeschläferten American Staffordshire Terrier vorgelegt worden. "Es gibt keine Auffälligkeiten", bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, Ulrike Breiteneder, am Abend einen Bericht in "Heute". Demnach war der Hund gesund.