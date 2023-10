Katastrophale humanitäre Lage in Gaza: EU ringt um gemeinsamen Kurs

Die EU-Staaten ringen angesichts der katastrophalen humanitären Situation im Gazastreifen um Geschlossenheit im Umgang mit Israel. Dritter Hilfskonvoi hat das Palästinensergebiet erreicht.

Gaza, Tel Aviv, Washington, Luxemburg – Nach dem von der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober in Israel verübten Massaker mit mehr als 1400 Toten und der Verschleppung von über 200 Geiseln in den Gazastreifen fliegt Israels Militär als Reaktion unentwegt Luftangriffe auf Ziele im Palästinensergebiet. Die humanitäre Lage für die Zivilbevölkerung im abgeriegelten Küstenstreifen wird unterdessen immer dramatischer. Die EU ringt um einen einheitlichen Kurs.

Streit in EU um humanitäre Feuerpause

Die EU-Außenminister rangen am Montag in Luxemburg um eine gemeinsame Linie im Nahost-Konflikt. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob eine humanitäre Feuerpause gefordert werden soll. Während EU-Außenbeauftragter Josep Borrell für eine Feuerpause warb, wollte sich der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dem nicht direkt anschließen. Man müsse sich in die Lage Israels hineinversetzen, betonte er. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte: „Es wird nur Frieden und Sicherheit für Israel und die Palästinenser geben, wenn der Terrorismus bekämpft wird.“ Beide betonten Israels Recht auf Selbstverteidigung nach den barbarischen Terroranschlägen der Hamas. Länder wie Spanien, Slowenien und Irland hingegen stellten sich hinter die Forderung von UNO-Generalsekretär António Guterres nach einer sofortigen humanitären Feuerpause. Der irische Außenminister Micheál Martin erklärte: „Das Leid unschuldiger Zivilisten, insbesondere von Kindern, hat ein Ausmaß erreicht, das eine sofortige Einstellung erfordert.“ Die Diskussionen werden nun vermutlich am Donnerstag beim EU-Gipfel fortgesetzt. Die EU wird jedenfalls noch diese Woche Israel und die Hamas zu einer humanitären Feuerpause aufrufen. Das geht aus dem Entwurf für eine Abschlusserklärung des EU-Gipfels hervor.

Vereinzelte israelische Bodentruppen im Gazastreifen

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Montag vereinzelt auch mit Bodentruppen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen angegriffen. Zudem flog die Luftwaffe erneut Angriffe auf das Palästinenser-Gebiet am Mittelmeer. „In der Nacht gab es Razzien durch Panzer- und Infanterietruppen“, erklärte der Sprecher des israelischen Militärs Daniel Hagari. Das israelische Militär sei „tief“ in den Gazastreifen eingefallen. Dabei sei auch alles durchsucht worden, was auf Informationen über die Vermissten und Geiseln hinweisen könnte.

Auch wenn vereinzelt bereits israelische Bodentruppen im Gazastreifen operieren, hat die angekündigte Bodenoffensive noch nicht begonnen. © AFP

USA raten zum Verschieben der Bodenoffensive

Die USA haben einem Bericht der New York Times zufolge Israel nahegelegt, mit der angekündigten Bodenoffensive im Gazastreifen noch abzuwarten. Die US-Regierung hoffe damit, mehr Zeit für Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln zu bekommen. Zudem sollten weitere zivile Opfer vermieden werden.

222 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt

Die Zahl der nach dem Terror-Überfall der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln ist mittlerweile auf 222 gestiegen. Israels Armee geht davon aus, dass die meisten der Geiseln noch am Leben sind. Zwei US-amerikanische Geiseln wurden am Freitag freigelassen. Das Rote Kreuz bestätigte am Montagabend die Befreiung von zwei weiteren Geiseln.

Angriffe auf Ziele bei Krankenhäusern

Israel griff nach Angaben der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA die Gegend rund um mehrere Krankenhäuser im Gazastreifen aus der Luft an. Seit Beginn der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen vor gut zwei Wochen wurden nach Angaben der Hamas bisher mindestens 5087 Menschen getötet. Unter den Opfern seien 2055 Kinder, teilte das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium mit.

Dritter Hilfskonvoi erreichte Gazastreifen

Die Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen gehen weiter. Ein dritter Konvoi aus 40 Lastwagen begann am Sonntag von Ägypten aus die Einfahrt in den Transitbereich der gemeinsamen Grenze, um dringend benötigte internationale Hilfsgüter in das Palästinensergebiet zu bringen. Mit den ersten Hilfslieferungen in den Gazastreifen ist nach Angaben der UNO-Hilfsorganisationen noch immer kein dringend benötigter Treibstoff in das Palästinensergebiet gebracht worden. Ohne Treibstoff würden die Menschen im Gazastreifen, darunter Kinder und Frauen, weiter „stranguliert“, warnte der Generalkommissar des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini. Treibstoff wird etwa zum Weiterbetrieb von Stromgeneratoren in Kliniken benötigt. (TT, dpa, APA, Reuters)