Ältester Hund der Welt ist tot: „Bobi“ starb mit 31 Jahren

Im Februar wurde der Rafeiro-Hund namens Bobi zum ältesten Hund der Welt ernannt. Nun starb der Rüde, der in einem kleinen Dorf in Portugal lebte, im stattlichen Alter von 31 Jahren.

Lissabon – Der laut Guinness-Buch der Rekorde älteste Hund der Welt ist tot. Der Rafeiro-Hund namens Bobi starb im Alter von 31 Jahren in seinem Zuhause in dem portugiesischen Dorf Conqueiros, wie sein Besitzer Leonel Costa am Montag örtlichen Medien mitteilte. Demnach verbrachte Bobi seine letzten Momente glücklich in seinem Zuhause. Er habe "viele Menschen glücklich gemacht, insbesondere seine Familie", sagte Costa.