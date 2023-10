Gewalt in Nahost: Slowenischer Ex-Premier rief Bürger zur Bewaffnung auf

Janša rief zur Bewaffnung bereits am Donnerstag in Zusammenhang mit einer Pro-Palästina-Demo auf, die in Ljubljana stattfand. Am Sonntag wiederholte er den Aufruf in einem Beitrag auf Twitter, in dem er betonte, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Verschärfung der Sicherheitslage rechnen könne. Mit Blick auf die irreguläre Migration und mögliche Terrorgefahr warf er der Regierung vor, nicht in der Lage zu sein, die Situation rechtzeitig zu beurteilen und zu handeln. "Deshalb ist jeder berechtigt und verpflichtet, im Rahmen der Verfassungsordnung alles zu tun, um seine Familie und sein Land zu schützen", so der slowenische Ex-Premier. (APA)