Siegreiche Feuertaufe für Tiroler Handball-Damen

Innsbruck – „Wir haben nicht gewusst, wo wir stehen, und das erst herausfinden müssen“, sprang Trainer Nico Gasparini mit den Damen von medalp Handball Tirol ins kalte Wasser der zweiten italienischen Liga. Und stieg mit einem 26:22-Heimsieg gegen C.U.S. Udine wieder heraus. Auch Mihaela Petrova sorgte in der Sporthalle Hötting West mit ihren acht Treffern dafür, dass sich die Anfangsnervosität in der neuen Liga schnell in Euphorie verwandelte. „Ich hoffe schon, dass wir vorne mitspielen können“, hat Gasparini – er lief im vergangenen Jahr noch für das medalp-Team in der HLA-Challenge auf – durchaus hohe Erwartungen.