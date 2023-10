Salzburg will gegen Inter „messerscharf“ zur Trendumkehr

Als krasser Außenseiter gastieren die zuletzt doch etwas lahmenden Bullen heute in der Champions League beim Star-Ensemble von Inter Mailand.

Mailand – Ausgerechnet beim Champions-League-Finalisten der Vorsaison will Red Bull Salzburg seine Schaffenskrise hinter sich lassen. Aus den vergangenen drei Pflichtspielen hat Österreichs Serienmeister nur einen Punkt geholt. Inter Mailand dagegen lacht in Italien von der Tabellenspitze. Das heutige CL-Gastspiel (18.45 Uhr/live Sky und DAZN) im ausverkauften San Siro könnte den Salzburgern entgegenkommen: Zu verlieren haben sie im Gegensatz zu den jüngsten Ligapartien nicht viel. Aber was heißt das schon.

Die „Bullen“ reisten gestern mit einer Portion Zweckoptimismus nach Mailand. „Wir werden mit sehr viel Selbstvertrauen da hineingehen. Die Jungs wissen, was sie können. Sie müssen es nur abrufen“, meinte Trainer Gerhard Struber. In den vergangenen Partien, darunter das 0:1 am Samstag gegen den LASK, brachten die Salzburger ihre Spielidee nicht auf den Platz. Das soll sich ändern. Struber: „Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir werden sehr klar sein, messerscharf in unseren Themen und Grundprinzipien. Dann wird es auch für Inter nicht einfach.“

Die Mailänder waren im Vorjahr Ligadritter, holten den Cup und unterlagen erst im CL-Finale Manchester City (0:1). „Wir wissen, dass das ein Gegner ist, der geballt ist mit individueller Qualität und auch mit viel Erfahrung. Nicht umsonst ist das im Moment die Nummer eins in Italien “, sagte Struber.

„Die Gruppe ist sehr eng und alle Teams haben Qualität“, meinte Inter-Trainer Simone Inzaghi, der vor Salzburgs aggressiver, vertikaler Spielweise warnte. „Sie spielen sehr direkt, wenn sie den Ball haben. Wir müssen hellwach sein.“ Ob des engen Spielplans kündigte der Inter-Coach erneut personelle Umstellungen an. Im Angriff scheinen Topstar Lautaro Martinez und Marcus Thuram gesetzt – zumal mit ÖFB-Rekordnationalspieler Marko Arnautovic wegen dessen Muskelverletzung eine Alternative weiterhin ausfällt. Für das Rückspiel am 8. November in Salzburg könnte der 34-jährige Wiener ein Thema werden. Mit dem Chilenen Alexis Sanchez steht ein weiterer Routinier als „Joker“ bereit. (APA, w.m.)