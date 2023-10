In Wattens grassiert das Billard-Fieber

Wattens – Alles ist angerichtet. „Wir arbeiten seit Freitag am Aufbau und sorgen jetzt gerade noch für den Feinschliff“, war Tirols Pool-Billard-Verbandspräsident Lucas Huter gestern teilweise noch damit beschäftigt, die Livestream-Kameras zu installieren. Von heute bis zum 2. November steigen in der Sporthalle Wattens (Egger-Lienz-Straße 9) nicht nur die österreichischen Staatsmeisterschaften. Auf dem dichten Programm stehen auch die österreichischen Meisterschaften in den Senioren- und Jugendklassen. Weitere Höhepunkte bilden ein internationaler Rollstuhl-Ländervergleichskampf sowie die Entscheidung in der Pool-Billard-Bundesliga, wo auch Tirols Vertreter Pool X-Press-Innsbruck das Ticket für das obere Play-off lösen möchte.