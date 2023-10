Dämmerung und Dunkelheit: Schlechte Sicht führt oft zu tödlichen Verkehrsunfällen

In Österreich gab es im Jahr 2022 insgesamt 3428 Unfällen mit Personenschaden, an welchen Fußgänger:innen beteiligt waren. Im Vergleich zu den Vorjahren (mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 und 2021) gingen die Unfälle mit FußgängerInnen-Beteiligung zurück: 2018 und 2019 ereigneten sich 3838 bzw. 3696 Unfälle. Die traurige Bilanz: 2022 wurden 49 Personen, die zu Fuß unterwegs waren, im Straßenverkehr getötet.

Dies zeichnet sich auch in der Statistik ab. So ist der Anteil an Unfällen mit FußgängerInnen am Gesamt-Unfallgeschehen zwischen Oktober und März deutlich höher als in den restlichen Monaten des Jahres.