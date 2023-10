Demokratie-Index für Österreich: Rückfall in Sachen Medien und Grundrechte

Nach leichten Verbesserungen in den letzten Jahren zeigt sich heuer eine Trendumkehr im österreichischen Demokratie-Index. Verantwortlich sind Verschlechterungen bei Grundrechten und Medien. Verbesserungen gibt es in Sachen Anti-Korruption und Parteienfinanzierung.

Wien – Die demokratischen Verhältnisse in Österreich sind gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben, in einzelnen Bereichen wie den Medien hat sich die Entwicklung aber deutlich verschlechtert. Das zeigt der so genannte Demokratie-Index, der am Dienstag in einer Pressekonferenz präsentiert wurde. Beklagt wird darin eine Einschränkung der Medienfreiheit sowie verstärkter Druck auf Journalisten aus verschiedenen Richtungen.