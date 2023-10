Beginn der Herbstferien wird föhnig und nass mit windigem Nationalfeiertag

Recht unbeständig geht das Wetter in dieser Woche weiter, wobei sich kurze sonnige Phasen mit Regenschauern abwechseln. Eine zügige Westströmung wird die Fahne am Nationalfeiertag besonders kräftig flattern lassen.

Innsbruck – Just nach dem Einbruch der langen Hochdruckphase, die uns in Tirol einen überaus warmen Oktober bescherte, hat der Herbst in der Landschaft nun deutliche Spuren hinterlassen. Braun, rot und golden zeigen sich die Wälder, zunehmend wechselhafter das Wetter.