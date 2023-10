18-jähriger Fußgänger in Hall von Auto angefahren

Hall – Am späten Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr kam es in Hall zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer. Ein 42-jähriger Lenker erfasste auf einem Schutzweg einen 18-jährigen Fußgänger. Zeugen zufolge dürfte der 18-Jährige den Schutzweg bei Rotlicht überquert haben. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Landeskrankenhaus in Hall gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden an der Windschutzscheibe. (TT.com)