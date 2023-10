Bundeskanzler Nehammer am Mittwoch in Israel: „Terror muss beendet werden“

Nach Besuchen von Staats- und Regierungschefs aus unter anderem den USA, Deutschland und Frankreich, wird Österreichs Kanzler Nehammer am Mittwoch gemeinsam mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Fiala nach Israel fliegen. Im Vorfeld bekräftigte der Bundeskanzler erneut seine Unterstützung Israels.

Wien – Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Mittwoch gemeinsam mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala nach Israel fliegen. Es gehe darum, "klar zu zeigen, dass Österreich an der Seite Israels steht", sagte Nehammer vor Journalisten in Wien. "Der Terror der Hamas muss beendet werden", betonte der Kanzler. Es gehe auch darum, wie "wir alle einen Beitrag leisten können, dass die Geiseln freikommen".