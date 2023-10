Thiem scheiterte in erster Wien-Runde wieder einmal an Tsitsipas

Wien – Dominic Thiem ist bei den Erste Bank Open kein Erfolgserlebnis vergönnt gewesen. Der 30-jährige Niederösterreicher zog am Dienstag in der Auftaktrunde des ATP-500-Turniers gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas nach fast zwei Stunden mit 6:7(5),4:6 den Kürzeren. Es war die dritte knappe Niederlage im direkten Duell in dieser Saison. Damit ist nach dem Montag-Aus von Sebastian Ofner und Filip Misolic kein Österreicher im Achtelfinale des Tennis-Heim-Hartplatz-Events vertreten.

"Wenn beide Spieler eine gute Leistung bringen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sehr, sehr eng wird und Kleinigkeiten entscheiden", hatte Thiem im Vorfeld der Partie vermutet. Und genau so kam es dann auch. Wie in den jüngsten beiden direkten Aufeinandertreffen in Madrid und zuletzt Wimbledon begegneten einander die beiden absolut auf Augenhöhe. Der eigene Aufschlag war größtenteils Trumpf, so gab es im ersten Satz keinen einzigen Breakball.