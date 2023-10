Eiskalte Bayern feierten 3:1-Sieg bei Galatasaray in CL

Istanbul – Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat in der Champions League den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel jubelte am Dienstag in Istanbul über einen schmeichelhaften 3:1 (1:1)-Sieg gegen Galatasaray. Der spielerisch überlegene türkische Champion bleibt in der Gruppe A mit vier Punkten vorläufig Zweiter hinter den Bayern (9), nachdem zuletzt ein 3:2-Erfolg bei Manchester United gelungen war.

Kingsley Coman brachte die Bayern nach acht Minuten bei ohrenbetäubender Kulisse in Führung. Für Galatasaray traf Mauro Icardi nach einer halben Stunde per "Panenka-Elfmeter" zum Ausgleich (30.). Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Tuchel-Elf aber kaltschnäuzig und fixierte die drei Punkte durch Tore von Harry Kane (73.) und Jamal Musiala (79.). ÖFB-Legionär Konrad Laimer spielte bei den Bayern durch, sah in der 32. Minute die Gelbe Karte für ein Foul und leitete den Treffer zum 3:1 ein.

Ein Comeback feierte der Marokkaner Noussair Mazraoui, der wegen eines pro-palästinensischen Social-Media-Beitrags in der Kritik gestanden war. Der zuletzt angeschlagene Marokkaner hatte ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel der Sieg gewünscht wurde. Der Rechtsverteidiger kehrte nach einem "ausführlichen und klärenden Gespräch" mit der Vereinsführung in die Startelf zurück und ersetzte den verletzten Leon Goretzka (Mittelhandfraktur). Dafür rutschte Laimer wieder ins zentrale Mittelfeld.

Führung nach acht Minuten

Es dauerte acht Minuten, bis die Bayern in der türkischen Hauptstadt in Führung gingen. Nach Vorlage von Leroy Sane nutzte Coman einen Stellungsfehler von Kazimcan Karatas mit einem eiskalten Schuss ins lange Eck. Zuvor hatte Galatasaray das Spiel gemacht. Kurz darauf fand Kerem Aktürkoglu zwei große Chancen auf den Ausgleich vor. Erst scheiterte der Offensivspieler mit einem Volley an Bayern-Tormann Sven Ulreich (9.), dann traf der 25-Jährige das leere Tor aus sechs Metern nicht (11.). Auch ein Schuss von Lucas Torreira flog nach 24 Minuten knapp übers Kreuzeck.

Vier Minuten später wurde der zuletzt angeschlagene Icardi im Strafraum von Joshua Kimmich zu Boden gebracht und verwandelte selbst vom Punkt. In der 38. Minute rettete Ulreich erneut in größter Not für die schwachen Bayern gegen Aktürkoglu. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Icardi erneut die Führung auf dem Fuß (45.+1). Diese gelang allerdings den Gästen aus Deutschland in der zweiten Hälfte, Kane stocherte den Ball nach einer schönen Kombination über die Linie. Kurz darauf sorgte Musiala mit einem platzierten Schuss für die Entscheidung. (APA)