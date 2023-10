Lkw prallte in Radfeld gegen Auto: Mutter und einjähriger Sohn verletzt

Radfeld – Bei einem Verkehrsunfall auf der B171 sind am Dienstagnachmittag im Unterland eine 38-jährige Autofahrerin und ihr einjähriger Sohn verletzt worden. Die Frau war gegen 17.15 Uhr in Radfeld aus einer Firmenausfahrt auf die Bundesstraße in Richtung Kundl gefahren. Ein Lkw-Lenker, der mit seinem Schwerfahrzeug zur selben Zeit auf der B171 von Kramsach kommend in Richtung Kundl unterwegs war, prallte seitlich gegen den einbiegenden Pkw.