Suche nach vier in Nordsee vermissten Seeleuten eingestellt

Helgoland – Nach dem Zusammenstoß von zwei Frachtschiffen in der Nordsee bei Helgoland ist die Suche nach vier vermissten Seeleuten eingestellt worden. Das sagte ein Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven Mittwochfrüh. Die Wetterbedingungen hätten sich in der Nacht leicht verschlechtert. Zwei Seeleute der „Verity" waren nach dem Zusammenstoß mit dem Frachter „Polesie" gerettet worden. Ein Seemann wurde tot geborgen. Die 22 Besatzungsmitglieder der „Polesie" blieben unverletzt.