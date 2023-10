Zum Tod von Ilse Steinegger: Keine konnte so springen wie sie

Die Tiroler Weit- und Hochspringerin Ilse Steinegger ist fest in den heimischen Sport-Annalen verankert. Kürzlich verstarb die Leichtathletin mit 98 Jahren.

Innsbruck – Als „Tirols wohl bislang erfolgreichste Leichtathletin“ würdigte Karl Graf, der wie kaum ein anderer in der heimischen Sport-Historie zu Hause ist, die kürzlich im Alter von 98 Jahren verstorbene Leichtathletin Ilse Steinegger. In Erinnerung bleiben ein siebenter (Hochsprung) und ein zehnter Platz (Weitsprung) bei den Olympischen Sommerspielen 1948 in London. Graf: „Das konnte bislang von keinem Tiroler getoppt werden.“