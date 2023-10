Im ersten Halbjahr verletzten sich 611 E-Scooter-Fahrer bei Unfällen

Wien – Im ersten Halbjahr 2023 haben sich in Österreich 611 E-Scooter-Fahrerinnen und Fahrer bei Straßenverkehrsunfällen verletzt. Eine Person kam bei einem derartigen Unfall ums Leben, berichtete die Statistik Austria am Mittwoch. Insgesamt starben bis Juni 2023 179 Menschen bei Verkehrsunfällen, das waren um sechs Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2022. 22 Prozent aller Getöteten verunglückten bei Schwer-Lkw-Unfällen, das war der höchste Anteil seit 1992.

Im ersten Halbjahr 2023 wurden 1309 Kinder (bis 14 Jahre) bei Verkehrsunfällen verletzt, das war der höchste Wert in den vergangenen sechs Jahren. Der Großteil, nämlich 485 Kinder (37 Prozent), wurden als Pkw-Insassinnen und Insassen verletzt, weitere 292 Kinder (22 Prozent) als Zufußgehende und 238 Kinder (18 Prozent) als Radfahrende. 37 Prozent dieser Fußgängerinnen und Fußgänger wurden am Schutzweg oder Gehsteig bzw. Gehweg verletzt. Außerdem verunglückten zwei Kinder tödlich, eines als Fußgänger auf einem Schutzweg und eines als Pkw-Insasse.

E-Scooter werden neuerdings als eigenständige Kategorie in der Straßenverkehrsunfallstatistik ausgewiesen. „Die Nutzung von E-Scootern ist nicht ohne Risiko. Zwischen Jänner und Juni 2023 gab es auf Österreichs Straßen 679 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden. Damit war an jedem 23. Unfall ein E-Scooter beteiligt. Mehr als ein Drittel aller E-Scooter-Unfälle waren Alleinunfälle, d. h. sie fanden ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer statt", erläuterte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung. Verunglückte E-Scooter-Fahrerinnen und Fahrer (verletzt oder getötet) waren durchschnittlich 34 Jahre alt und zu 71 Prozent männlich. In den Fällen, in denen die E-Scooter-Fahrende den Unfall verursacht haben, waren die häufigsten Unfallursachen Unachtsamkeit/Ablenkung (27 Prozent), gefolgt von der Missachtung von Ge- und Verboten (24 Prozent) sowie der Beeinträchtigung durch Alkohol, Drogen oder Medikamente (18 Prozent).