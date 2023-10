82-Jährige in Gnadenwald im eigenen Haus überfallen: Drei Festnahmen

Gnadenwald – Knapp zwei Monate, nachdem eine Pensionistin in Gnadenwald in ihrem eigenen Haus überfallen wurde, ist die Tat offenbar geklärt. Die Polizei berichtete am Mittwoch von drei Festnahmen.

Was war passiert? Zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer waren am 29. August in das unversperrte Einfamilienhaus eingedrungen und hatten die 82-Jährige gewaltsam vom Eingangsbereich ins Innere des Hauses gedrängt. Das Duo forderte Geld und Wertsachen. Die 82-Jährige händigte den Männern einen mittleren dreistelligen Geldbetrag aus. Außerdem nahmen die Täter zumindest ein Schmuckstück sowie ein Handy an sich und flüchteten. Die Frau blieb unverletzt und verständigte unmittelbar nach der Flucht der Täter die Polizei. Eine Alarmfahndung, an der auch Spezialkräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und des EKO Cobra beteiligt waren, blieb ergebnislos.