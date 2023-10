„David hat gegen Goliath gesiegt”: Weinbauer gewinnt Rechtsstreit gegen Red Bull

Der langwierige Rechtsstreit zwischen Red Bull und einem jungen Weinbauern aus Sardinien in Bezug auf das Logo mit zwei Stieren hat sein Ende gefunden. Und der italienische Winzer hat den Sieg errungen.

Rom, Fuschl ‒ Der Rechtsstreit zwischen Red Bull und einem jungen Weinbauern auf Sardinien um das Logo mit zwei Stieren ist mit einem Sieg des italienischen Winzers zu Ende gegangen. Eine Kommission des italienischen Industrieministeriums lehnte den Einspruch des Salzburger Energydrink-Giganten gegen die Eintragung des Logos beim italienischen Patentamt ab. So kann der 23-jährige Mattia Muggittu die Marke seines Weinguts weiter verwenden.

"Ich freue mich über diese Entscheidung, die uns recht gegeben hat: Das Logo ist Ausdruck unserer Geschichte, wie wir von Anfang an behauptet hatten", sagte Mattia Muggittu gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Er sei von Glückwünsch-Botschaften überschwemmt worden, auch seitens österreichischer Bürger, die ihn in seinem Kampf unterstützt haben.

"Diese Entscheidung ist ein Sieg für Mattia und ganz Sardinien und nicht nur das. Sie ist ein durchschlagender Sieg der tausendjährigen Traditionen Sardiniens gegen die Arroganz der Wirtschaftsmacht", erklärte der Anwalt der Weinkellerei, Mauro Intagliata. "Wir haben keineswegs Red Bulls Logo nachgeahmt. Unsere Weinetikette ist eine Hommage an die Weinbautraditionen von Mamoiada (in der sardischen Provinz Nuoro). Darauf sieht man keine Stiere, sondern Ochsen, die ein Symbol für unseren Weinbau sind. Denn wir pflügen noch mit Ochsen", betonte Muggittu, der auch Önologie-Student ist. In seinem Kampf gegen Red Bull hat er viel Solidarität erhalten, darunter jene des italienischen Bauernverbands Coldiretti.