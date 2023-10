Versicherer setzt im Klimawandel auf Holzbau für eine kühlere Stadt

„Wir haben um 2000 Quadratmeter mehr Platz“, freut sich Isolde Stieg, Vorständin der Tiroler Versicherung: „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihren Schreibtisch und sollen sich an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen.“

Innsbruck – „Wir haben um 2000 Quadratmeter mehr Platz“, freut sich Isolde Stieg, Vorständin der Tiroler Versicherung: „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihren Schreibtisch und sollen sich an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen.“ Auch Architekt Conrad Messner vom Büro DIN A4 ist stolz. „Wir wollten mit diesem Holzbau ein Zeichen der Nachhaltigkeit mitten in der Stadt setzen.“ Gerade die Begrünung habe erst für wenig Begeisterung bei den Stadtverantwortlichen gesorgt, erzählt der Architekt. Schlussendlich sei jedoch alles möglich geworden. Neben 220 Quadratmetern begrünten Fassaden seien auch Dachgärten in der Größe von 625 Quadratmetern geplant. Pflanzen sollen kühlen und das CO2 aus der Umgebung aufnehmen.

Boku Wien hilft mit

Für die Begrünung wurde das Unternehmen green4cities, ein Spin-off der Boku Wien geholt. Technisch wurde der Holzbau unterteilt, erklärte Florian Sauer von Holzbau Saurer. „Denn Wasser und Holz vertragen sich nicht so gut.“ Sollte es also irgendwo hinein regnen oder tropfen, könnte der Wasserschaden leicht behoben werden. Aus statischen Gründen und wegen der Brandschutzverordnungen wurden das Erdgeschoß, die Liftschächte und Stiegenhäuser sowie die Mauern zu den angrenzenden Gebäuden in Beton ausgeführt. Mit dem ersten Obergeschoß startete dann der Holzbau. Begonnen wurde vor fünf Monaten. Verwendet wurde, so Florian Saurer, vor allem Baubuche. Diese habe eine höhere Festigkeit als die Fichte.

Auch innen besticht der Bau durch Holz. © Ainetter/Tiroler Versicherung

Die Vorstände der Tiroler Versicherung, Isolde Stieg und Franz Mair freuen sich, ein Bauwerk, zu errichten, „von dem auch die kommenden Generationen profitieren werden“.

Zudem soll gezeigt werden, dass Holz als Baustoff auch im Hochhausbereich gut eingesetzt werden kann und mit speziellen Töpfen auch eine Fassadenbegrünung funktioniert. „Wir hoffen natürlich, dass viele unserem Beispiel folgen und Maßnahmen zur Abkühlung der Innenstadt setzen“, erklärt Stieg.

2000 Kubikmeter Holz werden der Wilhelm-Greil-Straße verbaut. © Ainetter/Tiroler Versicherung

Rund 2000 Kubikmeter Holz stecken dann im fertigen Bau – darin ist so viel CO2 gebunden, wie 1000 Mittelklassewagen pro Jahr ausstoßen. Ein kleiner Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel.d Besonderes Augenmerk liegt beim Neubau auf Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien. Zur Energieversorgung wird Wärme und Kälte aus dem Grundwasser herangezogen, ein Teil der Stromversorgung stammt aus Photovoltaik. Derzeit arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice oder im anderen Gebäude. Fertig soll die neue Zentrale im Sommer 2024 werden. Eine besondere Einrichtung findet ebenfalls Platz in der neuen Zentrale der Versicherung: Der erste Changing Place, eine Sanitäranlage für Menschen mit Behinderung, in Österreich soll errichtet werden. (ver)