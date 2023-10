Forstunfall in Breitenbach: Arbeiter (66) von abrutschendem Baum eingeklemmt und schwer verletzt

Breitenbach am Inn – Am Mittwoch kam es gegen 12 Uhr Mittag unterhalb der Ruine Schintelburg in Breitenbach am Inn in zu einem schweren Forstunfall. Ein 66-jähriger Österreicher wurde von einem im steilen Gelände abrutschenden Baum eingeklemmt. Der Mann konnte von seinem Kollegen mittels Motorsäge befreit werden.